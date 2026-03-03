La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Sonora mantiene actualmente cuatro programas especiales para la atención de víctimas en ambientes escolares, laborales y de seguridad ciudadana , siendo los casos más frecuentes que atiende la institución, informó su titular, Luis Fernando Rentaría Barragán.

“Las personas que atienden mayormente a la comisión son niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia, personas de la población LGBT, personas con discapacidad o neurodivergentes, y las personas privadas de la libertad.

“Al detectar estos focos de atención prioritaria la comisión creo cuatro programas especiales, que además de que son únicos a nivel nacional, porque ninguna comisión los está realizando como tal, están dando resultados muy concretos en los temas de las personas”, afirmó.

El primero de estos programas se desarrolla en coordinación con la Secretaría del Trabajo y 15 cámaras empresariales, para prevenir violencia en entornos laborales.

“Son 15 cámaras empresariales que aglutinan a 2 mil 777 empresas, con las cuales estamos realizando acciones concretas para la prevención de la discriminación, particularmente de las personas con discapacidad en el entorno laboral”, detalló.

Con la Secretaría de Educación se llevo a cabo un programa de certificación, para que al menos una persona en cada uno de los 4 mil 365 planteles de educación básica en Sonora cuente con personal capacitado en la atención a casos de violencia escolar.

“Lo que hemos hecho es que si se detecta un caso o posible caso, esta persona puede entrar en contacto con la comisión inmediatamente y lo coordinarnos para su atención y seguimiento”, expuso.

En materia de seguridad, la Comisión trabaja con la Secretaría de Seguridad Pública y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, para que Policía Estatal de Sonora sea la primera policía certificada internacionalmente en protocolos de uso legítimo de la fuerza y de detención.

“Le das otra visión de cómo ejercer su trabajo, sin violentar los derechos humanos de los detenidos”, expuso.

El cuarto programa, iniciado en octubre del año pasado en coordinación con la Consejería Jurídica del Estado, busca fortalecer la atención a personas privadas de la libertad a través de la Defensoría de Oficio.

Como parte de este trabajo, dijo, en noviembre y diciembre del 2025, visitadoras y visitadores de la CEDH estuvieron presentes en la atención y asesoría que dan los defensores de la Consejería Jurídica, con lo cual fue posible concluir más de 400 casos.

“Esto es muy importante porque impacta en el acceso a la justicia de las personas privadas de la libertad, y también porque ayuda a distender tensiones propias de personas que están internas en los Ceresos y que obviamente están interesadas en que transiten sus temas”, resaltó.

Rentaría Barragán subrayó que esto ha sido posible gracias al Plan de Desarrollo Institucional y la definición de grupos de atención prioritaria, que se hizo durante su administración, que permitió trabajar de una manera más eficiente, e institucionalizar estos programas.