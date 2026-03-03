Policía Estatal detiene en Sonora a 495 personas durante febrero

Como parte de las acciones de combate al delito, fuerzas operativas de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) dieron a conocer que durante febrero lograron la detención de 495 personas en distintos municipios de Sonora.

La corporación informó que durante el segundo mes de 2026, colaboraron en operativos estratégicos con las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Detalló que, como resultado se obtuvieron importantes aseguramientos en la lucha contra la delincuencia, sacando de las calles 35 armas de fuego, 25 armas blancas, dos mil 81 cartuchos y 75 cargadores.

Así mismo, la institución expuso que durante este periodo han incautado alrededor de 22 mil 473 envoltorios con narcótico, 28 máquinas tragamonedas y 15 radios de comunicación.

Por otro lado, mencionó que, con la atención a denuncias ciudadanas y patrullajes en zonas focalizadas, la PESP aseguró 118 vehículos, de los cuales 71 resultaron con reporte de robo y el resto fueron localizados en hechos delictivos.

Además del trabajo operativo y de inteligencia, la división especializada en el Sistema de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género (Salva) y Proximidad Ciudadana llevó a cabo visitas en comunidades de la sierra y desierto de Sonora para compartir programas preventivos, fomentar la denuncia del delito y atender a las víctimas, agregó.

La Policía Estatal aseguró que continuará con el trabajo operativo en la entidad, además de que seguirá la estrategia de seguridad en Sonora para detener a quienes atenten contra la seguridad en el estado.

Para finalizar, la PESP reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar delitos a la línea de denuncia anónima 089 y al número de emergencias 9-1-1.