PT y PVEM dicen no a la reforma electoral morenista

A unas horas de que la propuesta de reforma electoral sea entregada al Congreso de la Unión, el proyecto impulsado por Morena inicia su proceso legislativo sin el respaldo de sus aliados históricos, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Ambas fuerzas políticas han informado que no acompañarán la iniciativa en los términos planteados, lo que complica su viabilidad en el Congreso.

El PT dio a conocer, mediante un comunicado, que no respaldará cambios que impliquen retrocesos en las reformas de 1977 y 1996, años en los que se establecieron las diputaciones plurinominales y se otorgó autonomía al Instituto Nacional Electoral, además de crearse el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

El partido señaló que mantendrá su postura en defensa de la pluralidad política y del sistema de partidos, aunque reiteró su apoyo al proyecto de gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, un análisis interno del PVEM advierte que la reducción de senadurías de representación proporcional podría afectar la presencia de fuerzas minoritarias en el Senado.

El documento plantea que eliminar escaños plurinominales limita los contrapesos y abre la posibilidad de concentración de poder. La propuesta contempla que el Senado pase de 128 a 96 integrantes, tres por cada entidad federativa, electos por mayoría y primera minoría, sin representación proporcional.

Entre los puntos que han generado mayor discusión se encuentran la nueva fórmula para elegir diputados plurinominales, la reducción del 25 por ciento en el financiamiento público a partidos y al presupuesto del INE, así como la desaparición del PREP.

También se plantea endurecer la fiscalización mediante cuentas bancarias mancomunadas entre el INE y los partidos, con supervisión directa en tiempo real.

La Cámara de Diputados quedaría integrada por 300 legisladores de mayoría relativa, 97 que no obtuvieron el triunfo pero lograron los mejores resultados dentro de sus partidos, 95 asignados por circunscripción y ocho correspondientes a mexicanos residentes en el extranjero.

En días recientes, la senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, cuestionó la viabilidad de que candidatos plurinominales realicen campañas en amplias circunscripciones sin recursos suficientes, y planteó revisar los perfiles de quienes acceden a estos espacios.

Con este escenario, la reforma electoral comienza su discusión sin el respaldo completo del bloque oficialista.