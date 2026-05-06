Exigen reunión urgente con Sheinbaum afectados por derrame tóxico en Río Sonora; denuncian falta de avances en caso

Integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora solicitaron una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su próxima visita a Sonora, al acusar falta de transparencia, ausencia de avances concretos y riesgo de que se cierren procesos relacionados con el caso de contaminación atribuido a Grupo México.

A través de un posicionamiento público emitido este 5 de mayo en Hermosillo, las organizaciones señalaron que desde el pasado 24 de abril entregaron una carta en Palacio Nacional dirigida a la mandataria federal, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta.

El objetivo, explicaron, es abrir un diálogo directo con el Gobierno federal para revisar la situación de las comunidades afectadas por el derrame tóxico ocurrido en el Río Sonora y construir soluciones reales.

“No hay avances concretos”

Los comités aseguraron que, pese a más de un año de reuniones con autoridades federales y varios meses después del anuncio de un nuevo plan de remediación, en las comunidades afectadas no existen resultados tangibles ni información clara sobre las acciones emprendidas.

Entre las principales preocupaciones expuestas destacan la falta de transparencia del convenio firmado entre la Secretaría de Gobernación y Grupo México, así como la ausencia de información pública sobre sus alcances y compromisos.

“El convenio anunciado entre la Secretaría de Gobernación y Grupo México sigue sin transparentarse, sin acceso a sus alcances ni compromisos”, denunciaron.

Los representantes recordaron además que desde 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho de las comunidades a participar y acceder a información relacionada con el caso, aunque —afirman— las decisiones continúan tomándose sin incluir a las personas afectadas.

Acusan intento de cerrar casos sin reparación

Otro de los señalamientos más delicados es el presunto intento de cerrar expedientes judiciales vinculados al desastre ambiental sin que exista una reparación integral.

Según los Comités de Cuenca Río Sonora, mientras dependencias como Semarnat y Profepa reportan supuestos avances en mesas de trabajo, en tribunales se busca concluir casos como el relacionado con el Fideicomiso Río Sonora y la denuncia penal contra Grupo México.

“Este caso no puede cerrarse sin información pública, resultados verificables y una atención efectiva para las personas afectadas en su salud”, advirtieron.

Persisten reclamos por salud y agua potable

Las organizaciones sostienen que siguen pendientes compromisos fundamentales derivados de la contaminación, entre ellos un programa integral de salud para personas expuestas a metales pesados y garantías de acceso a agua potable segura en la región.

También cuestionaron propuestas de instalación de potabilizadoras en zonas que, aseguran, ni siquiera fueron afectadas directamente por la contaminación.

“No hay reparación y justicia sin transparencia ni participación”, enfatizaron en el posicionamiento, donde reiteraron su exigencia de ser escuchados directamente por la presidenta Claudia Sheinbaumdurante su visita a Sonora programada del 8 al 10 de mayo.

Con la consigna “¡Justicia, reparación y no repetición!”, los colectivos insistieron en que el conflicto ambiental del Río Sonora sigue sin resolverse plenamente más de una década después del derrame minero.