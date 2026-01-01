La reunificación es imparable advierte Xi Jinping

El presidente de China, Xi Jinping, afirmó que la reunificación del país es un proceso que no puede detenerse, luego de dos días de ejercicios militares realizados alrededor de Taiwán en un mensaje fue emitido durante su discurso con motivo del fin de año y difundido por la agencia estatal Xinhua, luego de maniobras del Ejército Popular de Liberación en las inmediaciones de la isla.

De acuerdo con información oficial, las fuerzas armadas chinas llevaron a cabo ejercicios con fuego real en los que participaron misiles, aviones de combate, buques de la Armada y embarcaciones de los guardacostas. Estas acciones se desarrollaron el lunes y martes, con el objetivo de rodear el territorio taiwanés, que cuenta con una población aproximada de 23 millones de habitantes.

El capitán Li Xi, portavoz del Mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación, informó que las maniobras denominadas “Misión Justicia 2025” concluyeron de manera satisfactoria.

Señaló además que las tropas continuarán con entrenamientos destinados a impedir intentos de independencia por parte de Taiwán y cualquier intervención externa en la región.

Por su parte, la Guardia Costera de Taiwán indicó que algunas embarcaciones chinas comenzaron a retirarse de las zonas cercanas a la isla, no obstante, las autoridades taiwanesas mantienen once buques desplegados, ya que algunas naves no han abandonado por completo el área.

Taiwán, aunque con reconocimiento diplomático limitado, cuenta con gobierno, fuerzas armadas y moneda propios, y mantiene a Estados Unidos como su principal proveedor de seguridad.