Ajusta el Gobierno federal exenciones arancelarias a productos de la canasta básica

De acuerdo con la Presidencia de la República, la decisión se tomó “tras analizar las presiones inflacionarias y el aumento de importaciones provenientes de países sin tratado comercial con México”.

El objetivo es “equilibrar el abasto de alimentos básicos, al tiempo que se priorizan las metas de producción nacional establecidas en el Plan México“.

Entre los productos que mantienen la exención de aranceles se encuentran animales bovinos vivos y carne de res refrigerada o congelada, carne de cerdo en distintas presentaciones, así como filetes y demás carne de pescado, incluso picada, fresca, refrigerada o congelada, incluida la tilapia. También se contemplan leche y crema, hortalizas como frijol, arroz, aceites vegetales de soya, girasol, cártamo o algodón, además de embutidos y preparaciones alimenticias derivadas de estos productos.

El decreto también establece facilidades administrativas para la importación de insumos utilizados en la industria alimentaria nacional, como carne de ave, pescado, huevo, verduras, frutas, acero, productos laminados, redes y accesorios para la pesca, así como sulfato de amonio.

No obstante, el gobierno federal prevé eliminar de forma gradual algunas exenciones, como las de leche, arroz paddy, productos cárnicos y frijol, con el fin de “fortalecer la producción nacional, avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria y mantener condiciones de estabilidad de precios en el mercado interno”.