Producción nacional de uva supera las 510 mil toneladas en 2025 y Sonora lidera el sector

Al mes de noviembre de 2025 se reportó una producción de uva de 510 mil 535 toneladas en México, 11 mil 396 toneladas más respecto a la producción total del año anterior, que cerró con 397 mil 407, de acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (Dgsiap), adscrita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

En un artículo publicado por la dependencia, destacó que de las 16 entidades que producen uva de mesa, Sonora ocupa el primer lugar con 335 mil 950 toneladas (al mes de noviembre), seguido de Zacatecas, con 87 mil 171 toneladas y Baja California, con 30 mil 665 toneladas.

Trabajo detrás

A unas horas de que termine este 2025, la secretaría mencionó que detrás de cada racimo de uvas hay trabajo, manos y familias que hacen posible que la tradición de fin de año se mantenga viva, a través del cultivo y la disponibilidad de la fruta en mercados, centrales de abasto y tiendas de autoservicio.