Ladrones abren agujero en una iglesia y roban equipo de sonido en Sonora

Ladrones se introdujeron por un boquete para apoderarse del equipo de sonido de una iglesia bautista, en hechos registrados durante la mañana del domingo pasado en Nogales, Sonora.

Elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte de robo y daños en una iglesia ubicada en el fraccionamiento La Mesa, al sur de la ciudad fronteriza.

De acuerdo con el informe oficial, fue a las 09:19 horas del 2 de noviembre cuando agentes acudieron al templo bautista localizado sobre el bulevar Bicentenario, luego de recibir un aviso del C5 sobre un posible saqueo en el lugar.

Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con un hombre identificado como Eladio, de 40 años, quien informó que el pastor del templo había llegado minutos antes y descubrió un boquete de aproximadamente 60 por 60 centímetros en la pared posterior del edificio.

Del interior sustrajeron una consola de sonido marca JBL, una mezcladora, dos bocinas y diverso cableado, con un valor más allá de lo material, pues es utilizado para la alabanza y actividades del culto religioso.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables, por lo que las autoridades municipales tomaron nota de los hechos y orientaron al afectado sobre sus derechos como víctima del delito.

Asimismo, se iniciaron los trabajos de investigación correspondientes y se solicitaron rondines de vigilancia por parte de agentes policiales para inhibir el delito de robo en la zona.