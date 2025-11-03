Fallece el empresario Luis Coppola Joffroy, pionero del desarrollo turístico en Los Cabos

Christian Zarazua

Con profundo respeto y pesar, se informa el fallecimiento del empresario Luis Coppola Jofroy, una de las figuras más influyentes en el desarrollo turístico y económico de Los Cabos, Baja California Sur.

Visionario, emprendedor y amante del mar, Luis Coppola Jofroy fue socio fundador —junto al también empresario Luis Bulnes Molleda— del medio de comunicación El Peninsular, desde donde ambos impulsaron una visión de crecimiento responsable y de identidad regional para Baja California Sur.

Su legado, sin embargo, va mucho más allá del ámbito empresarial. Fue uno de los grandes impulsores del turismo en Los Cabos desde sus primeros años, participando activamente en proyectos que marcaron el rumbo del destino, como la creación del Hotel Finisterra, uno de los íconos de Cabo San Lucas y punto de partida del auge turístico que posicionó a la región en el mapa mundial.

Apasionado de la pesca deportiva, Luis Coppola promovió este deporte como un atractivo internacional, atrayendo a miles de visitantes y consolidando a Los Cabos como la capital mundial del marlín. Su entusiasmo y compromiso con el desarrollo local lo convirtieron en un referente de la iniciativa privada que supo ver en el desierto y el mar un destino de oportunidades.

Quienes lo conocieron destacan su trato amable, su visión de futuro y su firme convicción de que el progreso debía ir de la mano con el bienestar de la comunidad. Su ejemplo deja huella en generaciones de empresarios, trabajadores y ciudadanos que encontraron en su liderazgo una fuente de inspiración.

La misa en su memoria se llevará a cabo el miércoles próximo, a las 19:00 horas, en la iglesia de San Judas Tadeo, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad podrán reunirse para honrar su vida y legado.

Desde Peninsular, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y colaboradores.

Descanse en paz, Luis Coppola Jofroy, pionero del progreso en Los Cabos y ejemplo de visión y compromiso con su tierra.

