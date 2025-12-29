Liberan a cinco detenidos por incendio de Waldo’s en Hermosillo tras decisión judicial

Cinco de las personas detenidas por su presunta responsabilidad en el incendio de la tienda Waldo’s en Hermosillo recuperaron su libertad, luego de que un juez resolviera que la defensa necesitaba más tiempo para revisar el expediente del caso.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) recordó que el siniestroocurrió el pasado 1 de noviembre y derivó en un total de 25 órdenes de aprehensión que fueron ejecutadas en días recientes.

En ese sentido, durante la audiencia celebrada este 26 de diciembre, el Ministerio Público expuso los hechos y formuló imputación ante el Juzgado Oral Penal del Distrito 1 en Hermosillo.

Sin embargo, el avance del proceso judicial se frenó debido a una serie de alegatos de la defensa sobre la legibilidad y presentación de las copias de la carpeta de investigación.

El juez consideró que, por el volumen del expediente, no era posible continuar con la fase de vinculación a proceso en la misma audiencia, aun cuando algunos de los señalados habían comparecido previamente ante la autoridad y conocían el contenido del caso.

Bajo ese criterio, se otorgó un período de 18 días a la defensa para revisar la información y ordenó la liberación de cinco detenidos.

La decisión no fue resultado de que se acreditara inocencia ni de irregularidades en las detenciones, de acuerdo con la Fiscalía, por lo que el órgano investigador manifestó su desacuerdo con el criterio del juzgador, al señalar que la ley marca un plazo máximo de 144 horas para resolver la situación jurídica de los detenidos.

Ante este escenario, el Ministerio Público anunció que promoverá recursos legales para revertir la resolución e insistió en que mantendrá la ruta jurídica para garantizar justicia a las víctimas del incendio, que se cobró 24 vidas y dejó a más de una docena de personas con lesiones.