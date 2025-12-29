Registra Sonora nuevos casos de sarampión

Sonora registró tres nuevos casos de sarampión en las últimas horas, con lo que el acumulado llegó a 106 en lo que va de este año, de acuerdo con datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática de la Secretaría de Salud.

Hasta la fecha de corte del 23 de diciembre de 2025, los casos de sarampión en Sonora eran 102, además de una defunción; pero, en apenas seis días la cifra aumentó en cuatro casos, elevando la tasa de incidencia a 3.26 por cada 100 mil habitantes en el Estado.

En la última actualización del informe diario del brote de sarampión en México, con corte al 26 de diciembre, se analizaron 324 casos probables en Sonora, de los cuales el 32.7 % resultaron positivos a la enfermedad, con una tasa de letalidad de 0.94.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, Sonora se ubica en el sexto lugar a nivel nacional en casos confirmados de sarampión, por debajo de Chihuahua con 4 mil 481 casos, Jalisco con 516, Guerrero con 237, Michoacán con 227 y Chiapas con 127.

Hasta el momento, se desconocen los municipios con mayor número de contagios de sarampión en Sonora, debido a que las cifras de la Secretaría de Salud estatal no se encuentran actualizadas, siendo el último informe publicado el correspondiente al 13 de septiembre de 2025.

ALARMANTE

El infectólogo Alejandro González Mares advirtió sobre el alto nivel de contagio del virus del sarampión, ya que una sola persona enferma puede infectar hasta a 18 más, por lo que se espera que en las próximas semanas se registren más casos en el Estado.

Explicó que los 106 casos confirmados en Sonora resultan preocupantes, debido a que el sarampión puede derivar en complicaciones graves como neumonía severa, encefalitis y otros padecimientos.

Sí es preocupante porque aproximadamente una de cada 100 personas enfermas de sarampión va a desarrollar neumonía, y estas suelen ser neumonías severas…”

“Uno de cada mil personas va a desarrollar una complicación que se llama encefalitis, que es una infección al cerebro por este virus y tiene una letalidad muy alta, de más del50%”, señaló.