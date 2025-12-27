Aprueba el Congreso argentino el presupuesto 2026

El Congreso de Argentina aprobó el presupuesto nacional para el ejercicio fiscal 2026, lo que representa el primer plan de gastos autorizado por los legisladores desde el inicio del gobierno del presidente Javier Milei.

La votación en el Senado concluyó con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, luego de que el proyecto obtuviera previamente la aprobación en la Cámara de Diputados.

El presupuesto contempla un gasto total de 101 mil 800 millones de dólares, equivalentes a 148 billones de pesos argentinos. El texto aprobado prevé un crecimiento del producto interno bruto de 5 por ciento y una inflación anual estimada en 10.1 por ciento. Además, proyecta un superávit presupuestario primario equivalente al 1.2 por ciento del PIB.

Durante los dos primeros años de la actual administración, el Ejecutivo federal operó con la prórroga del presupuesto del año anterior ante la falta de acuerdos en el Congreso. Esta situación coincidió con un periodo de inflación elevada, que alcanzó una tasa anual cercana al 300 por ciento en abril de 2024, de acuerdo con registros oficiales.

Un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia indicó que el nuevo presupuesto implica un aumento real del 7 por ciento respecto al de 2025, aunque representa una reducción real del 24.6 por ciento en comparación con el último presupuesto aprobado por el Congreso en 2023.

El informe también señaló que algunas estimaciones de inflación superan las proyecciones planteadas por el Poder Ejecutivo.