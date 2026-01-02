Licencias de conducir en Sonora: requisitos y costos vigentes en 2026

Tramitar una licencia de conducir en el estado de Sonora implica cumplir con una serie de requisitos básicos y elegir el tipo de documento acorde al vehículo que se maneja o a la actividad que se realiza. El Gobierno del Estado expide licencias para automovilistas particulares, choferes de transporte remunerado, motociclistas, operadores de servicio público y permisos especiales para menores de edad, cada una con costos y condiciones específicas.

Para cualquier modalidad de trámite, ya sea expedición por primera vez, renovación o reposición, el solicitante debe presentar una identificación oficial vigente con fotografía, la CURP, un comprobante de domicilio reciente y proporcionar un correo electrónico para notificaciones. En el caso de renovación, también se solicita la licencia anterior. Las personas de 70 años o más deben presentar un examen médico como parte del proceso.

Cuando la licencia se extravía, es robada o requiere corrección de datos, el costo equivale al 50 por ciento del valor de una licencia anual del mismo tipo, siempre que el documento anterior aún tenga vigencia. Para menores de edad, se exige adicionalmente el acta de nacimiento y una carta responsiva firmada por el padre, madre o tutor legal. Los extranjeros, por su parte, deben acreditar su estancia legal en el país. En cuanto a los costos, la licencia de automovilista, la más común, tiene un precio aproximado de 777 pesos por un año de vigencia, 1,189 pesos por dos años, 1,558 pesos por tres años, 1,927 pesos por cuatro años y hasta 2,664 pesos por cinco años. Para quienes conducen motocicleta, las tarifas son similares en los periodos de uno a tres años.

La licencia de chofer, destinada a quienes manejan vehículos de transporte remunerado, tiene un costo más elevado. Su precio inicia alrededor de 1,189 pesos por un año y puede superar los 2,200 pesos en vigencias de hasta cuatro años. En estos casos, además de los requisitos generales, se solicita documentación adicional emitida por el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado.

El permiso de conducir para menores de edad tiene un costo de 2,752 pesos por un año y 4,033 pesos por dos años, mientras que la reposición de este documento ronda los 1,473 pesos. También existe una licencia provisional para chofer, con vigencia de seis meses, cuyo costo aproximado es de 2,407 pesos. El Gobierno de Sonora contempla descuentos para pensionados, jubilados y personas con discapacidad, los cuales varían según el tipo de licencia y la vigencia solicitada. Asimismo, algunas renovaciones pueden realizarse en línea, con la opción de envío del documento a domicilio por un costo adicional.

Los trámites y pagos se realizan principalmente en las agencias fiscales del estado, así como a través de la plataforma digital de la Cuenta Única del Contribuyente. Las autoridades recomiendan verificar horarios y disponibilidad, ya que pueden variar dependiendo del municipio.