Deja incendio en centro turístico de Suiza decenas de víctimas en Año Nuevo

Las autoridades del cantón de Valais, en Suiza, confirmaron la tarde del 1 de enero un saldo preliminar de alrededor de 40 personas fallecidas y más de un centenar de lesionadas tras un incendio ocurrido en el bar Le Constellation, ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana.

La mayoría de los heridos presenta quemaduras y se reportan varios en estado grave, de acuerdo con información oficial difundida en conferencia de prensa.

El comandante de la Policía cantonal, Frédéric Gisler, informó que se dará prioridad a la identificación de las personas fallecidas para facilitar la entrega de los cuerpos a sus familiares. Por su parte, el presidente del cantón de Valais, Matthias Reynard, señaló que el proceso podría prolongarse debido a la gravedad de las lesiones y a las condiciones en las que fueron halladas las víctimas.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de los fallecidos, aunque se confirmó la presencia de ciudadanos extranjeros entre ellos.

Los hospitales de la región francófona de Suiza reportaron saturación por la llegada de personas con quemaduras, algunas de las cuales fueron trasladadas a centros médicos de Zúrich, Berna, Lausana y Rennaz.

Reynard detalló que el Hospital de Valais tiene ocupadas todas sus camas de cuidados intensivos, y que para la atención de la emergencia se desplegaron diez helicópteros, 40 ambulancias y alrededor de 150 paramédicos.

La fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, descartó que el siniestro esté relacionado con un atentado y confirmó la apertura de una investigación para esclarecer las causas. Explicó que el incidente se originó por una explosión seguida de un incendio registrado alrededor de la 1:30 de la madrugada.

Ante la magnitud del suceso, el gobierno cantonal declaró el estado de emergencia desde la mañana del 1 de enero para agilizar la movilización de recursos y solicitó apoyo a cantones vecinos para las labores de identificación.

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, se pronunció sobre lo ocurrido y anunció el aplazamiento de su mensaje de Año Nuevo.