Fallecen cuatro jóvenes en accidente en Navojoa

Cuatro personas perdieron la vida este 1 de enero, tras volcarse el vehículo en el que se transportaban y caer en las aguas de un canal de riego secundario que va de San Ignacio Cohuirimpo a la localidad El Recodo, perteneciente al municipio de Navojoa.

Autoridades en el lugar indicaron que se observó en el interior del canal secundario un vehículo tipo sedán, de color rojo, sin placas de circulación y de la marca Ford, línea focus, dos puertas, en el cual personal de bomberos localizó en su interior a cuatro personas sin vida.

Posteriormente se utilizó una grúa para retirar el automóvil del interior del canal, y de esta forma sacar a los hoy occisos.

La autoridad, de manera preeliminar apuntó que, por el camino que se ubica del lado norte del canal, se observa un derrape de neumáticos, presuntamente dejado por el auto en el que viajaban las víctimas, contando este con una longitud de aproximadamente 27 metros en dirección hacia el interior del canal.

Así mismo, agregó que en el interior del vehículo se localizaron dos embases vacíos de cerveza.

Las víctimas fueron identificadas como Armando Enrique “N” de 27 años, Raúl Israel “N”, de 23 años, Jorge Luis “N”, de 23 años e Ivan Alberto “N”, de 24 años.

También en Navojoa

Por otro lado, un incendio se registró durante las primeras horas del año en un complejo habitacionalubicado en la colonia Rosales, también en el municipio de Navojoa.

Elementos de bomberos acudieron al lugar para sofocar el fuego que se propagó a viviendas cercanas y del cual hasta el momento se desconocen las causas, además de que no se registraron víctimas.