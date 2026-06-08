Presume el PRI “goliza” contra Morena en Coahuila

Minutos después del cierre de las casillas en Coahuila, la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) difundió mensajes en redes sociales en los que aseguró haber obtenido la victoria en las 16 diputaciones locales que estuvieron en juego durante la jornada electoral.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que su partido logró triunfos en los 16 distritos electorales locales y sostuvo que la ventaja se reflejó en distintas regiones del estado.

A través de sus publicaciones, atribuyó el resultado a la participación ciudadana registrada durante la elección.

Moreno también reconoció el trabajo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, a quien señaló como una figura importante en el desempeño electoral del partido. El dirigente mencionó aspectos relacionados con la administración estatal en materia de economía, empleo y seguridad como parte de los factores que, afirmó, influyeron en el respaldo obtenido en las urnas.

Los resultados difundidos por el PRI corresponden a los datos preliminares anunciados por la propia dirigencia partidista una vez concluida la votación.

Las autoridades electorales continuarán con el cómputo oficial para confirmar la integración definitiva del Congreso local.