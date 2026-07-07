Asesinan a sacerdote retirado dentro de su vivienda en Guaymas

Mario Núñez Campuzano, sacerdote retirado de 82 años fue asesinado al interior de su vivienda ubicada en el fraccionamiento Los Arcos, en San Carlos, Guaymas, donde fue encontrado con heridas provocadas por arma blanca. La Fiscalía de Sonora informó que mantiene abierta la investigación y realiza acciones para localizar al probable responsable.

La víctima fue identificada como Mario Núñez Campuzano de 82 años, quien se desempeñó como sacerdote y se encontraba en retiro. El hallazgo ocurrió cuando una persona que acudía a asistir al adulto mayor ingresó al domicilio y lo encontró tendido a un costado de la cama con lesiones visibles, por lo que dio aviso al número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal de Guaymas acudieron como primeros respondientes, aseguraron el inmueble y resguardaron la escena, mientras personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar y el levantamiento de indicios.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía, la víctima conocía a la persona que presuntamente la atacó, ya que le permitió ingresar a la vivienda y convivió con ella antes de que ocurriera la agresión. La FGJE informó que las indagatorias iniciales permitieron establecer una línea sólida respecto de la identidad del probable responsable, por lo que la Delegación Regional Sur y la AMIC mantienen operativos para su localización y detención.

Como parte de las diligencias, agentes ministeriales analizan videograbaciones de cámaras de seguridad y revisan las pertenencias del sacerdote para establecer si existió el robo de dinero u objetos de valor relacionado con el homicidio. Además, se realizaron entrevistas con una familiar del fallecido y con la persona que lo asistía de manera cotidiana para fortalecer las líneas de investigación.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán los estudios correspondientes, mientras la carpeta de investigación continúa en integración para el esclarecimiento del crimen.