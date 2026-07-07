Gobierno de Sonora acerca programa Borrón y Cuenta Nueva a comunidades

El Gobierno del Estado de Sonora, bajo la dirección de la Secretaría de Hacienda, puso en marcha una intensa jornada de regularización fiscal mediante el programa “Borrón y Cuenta Nueva”. Con el firme propósito de descentralizar estos beneficios y apoyar a los contribuyentes que residen en comunidades alejadas, las autoridades estatales desplegaron la Agencia Fiscal Móvil.

Esta unidad itinerante visitará de forma estratégica diversas localidades que carecen de oficinas fiscales fijas, permitiendo que un mayor número de ciudadanos regularice su situación vehicular sin necesidad de realizar grandes traslados.

El Agente Fiscal de la frontera de Nogales, el licenciado Ramón Baldenebro Garduño, detalló minuciosamente el funcionamiento de este esquema de estímulos, explicando que la iniciativa consiste en el cobro exclusivo de los últimos cinco años de adeudo acumulado, extinguiendo por completo los saldos anteriores a dicho periodo.

De este modo, si un contribuyente arrastra deudas desde años como 2017 o 2019, el sistema automatizado omitirá esos periodos antiguos y únicamente requerirá el pago correspondiente al ciclo comprendido entre 2022 y 2026, aliviando significativamente la carga financiera de las familias sonorenses.

Para facilitar aún más el cumplimiento de esta obligación, Baldenebro Garduño destacó que el programa ofrece una flexibilidad de pago sin precedentes, permitiendo a los ciudadanos liquidar sus periodos de forma gradual y conforme a sus posibilidades económicas.

Los interesados pueden acudir a abonar un solo año de manera mensual o consecutiva, solicitando un pase de caja rápido en las ventanillas de atención para activar los derechos vehiculares de los años cubiertos de forma inversa, o bien, recurrir al uso de fianzas autorizadas ante la Secretaría de Hacienda para obtener de forma inmediata su tarjeta de circulación vigente.

De acuerdo con el calendario oficial de la Agencia Fiscal Móvil para la presente semana de julio, la unidad brindará atención presencial en las explanadas de los respectivos Palacios Municipales en un horario de 8:00 AM a 3:00 PM.

El recorrido comenzará en Puerto Libertad los días 6 y 7 de julio, continuará en el municipio de Pitiquito el 8 de julio, y concluirá esta ruta en Pesqueira el día 9 de julio. Quienes decidan realizar el trámite directamente en las oficinas de la Agencia Fiscal de Nogales disponen de un horario de lunes a viernes de 8:00 AM a 3:00 PM, y los sábados de 9:00 AM a 1:00 PM.

“Este importante beneficio fiscal no requiere de gestiones especiales ni trámites engorrosos, ya que basta con que el ciudadano solicite su estado de cuenta actualizado y pase directamente a las cajas de cobro para efectuar el pago correspondiente.

La vigencia del programa “Borrón y Cuenta Nueva” se extenderá a lo largo de todo el año, teniendo como fecha límite definitiva el próximo 31 de diciembre” enfatizó el funcionario.

Las autoridades estatales reiteran la invitación a toda la población para que acuda con total confianza a aprovechar este mecanismo de apoyo y asegure la legalidad de su patrimonio vehicular antes de que culmine el presente ejercicio fiscal.