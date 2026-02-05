Matan a mujer en estacionamiento del Centro de Gobierno en Hermosillo, Sonora

Una mujer de aproximadamente 40 años, murió tras una agresión armada registrada la mañana de este miércoles en el Centro de Gobierno, por la parte ubicada en Galeana y De la Cultura.

El ataque ocurrió alrededor de las 08:11 horas en sótano del Edificio México, donde la víctima, quien vestía pantalón de mezclilla azul y tenis negros, fue atacada con arma de fuego y falleció en el lugar, su cuerpo quedó cerca de las escaleras del lugar.

¿Qué se sabe del agresor de la mujer en el Centro de Gobierno en Sonora?

De acuerdo con los primeros datos, el presunto agresor es un hombre que hasta el momento no ha sido identificado, cuyas características forman parte de las líneas de investigación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, informó que ya se inició una carpeta de investigación y que se realizan trabajos periciales, de campo y de gabinete para esclarecer los hechos. Asimismo, indicó que se darán a conocer avances conforme lo permitan los tiempos procesales.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes ante la activación del Código Rojo y fue necesario cerrar la circulación vial en la calle Galeana, entre De la Cultura y Paseo Río Sonora.