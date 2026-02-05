La influenza disminuye un 53.6% en Sonora: menos contagios y muertes en 2025-2026

Los casos de influenza registraron una disminución del 53.6% en la actual temporada invernal, al pasar de 194 a 90 contagios, lo que representa más de la mitad menos casos en comparación con el mismo periodo de la Temporada Estacional 2024-2025, afirmó el Dr. Universo Ortiz Arballo, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud Pública de Sonora.

Debido a que las temperaturas no fueron tan extremas durante la Temporada Estacional 2025-2026, se presentó menos de la mitad de casos de influenza en comparación con la temporada anterior, de acuerdo con el mismo periodo de la Semana Epidemiológica 03 de la Secretaría de Salud.

Universo Ortiz resaltó que el clima ha influido directamente en las estadísticas, al registrarse una notable reducción respecto a la temporada pasada, incluso en el número de defunciones, con dos fallecimientos en este periodo contra 19 del año anterior, lo que representa una disminución del 89.5% .

“Nos demuestra que la influenza en esta temporada ha estado un poco menos intensa comparada con la temporada anterior, pero aún seguimos teniendo casos graves; lamentablemente, estas dos defunciones corresponden a un residente de Hermosillo y otro de Cajeme”, señaló.

El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud Pública de Sonora explicó que el común denominador de los fallecidos es que no contaban con la vacuna de la temporada, siendo los grupos más vulnerables los adultos mayores con comorbilidades .

Detalló que el virus de la influenza tarda entre tres y siete días en manifestar síntomas desde que ingresa al cuerpo, por lo que se debe acudir a urgencias si se presenta fiebre incontrolable, falta de aire o vómito persistente .

“Todavía estamos a tiempo; hasta los meses de marzo y abril existe la oportunidad de acudir a la unidad de salud más cercana para recibir la vacunación de temporada invernal en los grupos de riesgo, que son adultos mayores de 60 años, niños menores de cinco años y adultos jóvenes o de edad intermedia con alguna comorbilidad”, comentó.

En cuanto a los contagios por Covid-19, también se registró una reducción cercana al 52%, al pasar de 35 casos en la Temporada Estacional 2024-2025 a 17 casos en el periodo actual.