Valida Congreso de Sonora iniciativa sobre libertad sindical y turna propuestas a comisiones

En la sesión inaugural del segundo periodo ordinario de sesiones, el Pleno del Congreso de Sonora aprobó una modificación que armoniza la ley estatal con la ley federal en materia de libertad sindical y turnó a comisiones diversas iniciativas relacionadas con el fallecimiento de integrantes de ayuntamientos, los derechos de las personas legisladoras y el Fideicomiso Puente Colorado.

Asimismo, se llevó a cabo el informe de la presidencia saliente.

El diputado Óscar Ortiz Arvayo (PT) presentó, a nombre de la Comisión de Asuntos del Trabajo, la iniciativa que adiciona disposiciones a la Ley del Servicio Civil y a la Ley de Responsabilidades y Sanciones, con el objetivo de prevenir y sancionar la intervención indebida de personas servidoras públicas en los procesos sindicales, con lo cual se busca fortalecer la autonomía gremial y la transparencia en el servicio público.

La diputada María Eduwiges Espinoza Tapia (Morena) presentó el informe de labores de la Mesa Directiva saliente del primer periodo del segundo año de la 64 Legislatura, en el que destacó la aprobación de reformas relevantes, así como el impulso a exhortos y ejercicios de parlamento abierto.

La diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD) dio lectura a la iniciativa suscrita junto a la diputada Ernestina Castro Valenzuela (Morena), mediante la cual se propone establecer en la Ley de Gobierno y Administración Municipal un procedimiento claro y jurídicamente definido para la sustitución de integrantes de los ayuntamientos en caso de fallecimiento, con el fin de brindar certeza legal y garantizar la continuidad ordenada de la administración municipal.

El diputado Emeterio Ochoa Bazúa, en representación del grupo parlamentario del PRI, dio lectura a la iniciativa que propone eliminar la restricción prevista en la Ley Orgánica del Poder Legislativo que exige pertenecer a un grupo parlamentario para presidir la Mesa Directiva del Congreso, con el objetivo de garantizar la igualdad de derechos entre diputadas y diputados.

Enseguida, el diputado Juan Pablo Arenívar Martínez (PAN) presentó un exhorto mediante el cual se solicita a la Secretaría de Hacienda del Estado y al Comité Técnico del Fideicomiso Puente Colorado realizar las gestiones necesarias para la renovación de la concesión federal del puente.

Las iniciativas fueron turnadas a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Productivo Regional, para su estudio y, en su caso, dictaminación.