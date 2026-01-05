Alfonso Durazo agradece respaldo de Sheinbaum y CFE al desarrollo energético de Sonora

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, expresó un reconocimiento público a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el respaldo otorgado al avance de la Secuencia III de la Planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco.

El mandatario asegura que se trata de un proyecto estratégico que consolida al estado como eje de la transición energética nacional.

Durante un mensaje sobre los avances de la obra, Durazo subrayó que el apoyo del Gobierno federal y de la empresa eléctrica del Estado ha sido determinante para que Sonora continúe desarrollando infraestructura de energía limpia con impacto ambiental, social y económico.

La inversión permite aumentar la capacidad de generación y fortalecer la infraestructura eléctrica. La inversión permite aumentar la capacidad de generación y fortalecer la infraestructura eléctrica.

Destacó que esta confianza se traduce en inversión, generación eléctrica sustentable y fortalecimiento de la soberanía energética.

Reconocimiento al respaldo de Claudia Sheinbaum

Durazo Montaño enfatizó que la inversión destinada a la Secuencia III —por un monto de 347 millones de dólares— refleja el compromiso de la administración federal con el desarrollo energético de Sonora.

En ese contexto, agradeció de manera directa a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la CFE por refrendar su confianza en el potencial solar del estado.

El gobernador sostuvo que el acompañamiento institucional ha permitido avanzar con paso firme en un proyecto que no solo incrementa la capacidad de generación eléctrica, sino que también impulsa un modelo de desarrollo sustentable alineado con las prioridades nacionales.

Avances de la Secuencia III en Puerto Peñasco

La nueva etapa del complejo fotovoltaico forma parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles y representa uno de los pilares de la política energética regional.

De acuerdo con la información oficial, esta fase contará con una capacidad instalada de hasta 300 megawatts, suficientes para abastecer a cerca de 250 mil hogares.

Con esta expansión, la Central Fotovoltaica de Puerto Peñasco avanza hacia su consolidación como uno de los proyectos solares más grandes de América Latina, fortaleciendo la infraestructura eléctrica y garantizando mayor estabilidad en el suministro energético del noroeste del país.

Impacto ambiental y social del proyecto

Además de su relevancia energética, la Secuencia III destaca por su impacto ambiental.

Estimaciones técnicas señalan que permitirá reducir entre un millón y 1.4 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, contribuyendo de manera directa a la lucha contra el cambio climático.

El gobernador resaltó que este tipo de proyectos demuestran que es posible combinar crecimiento económico, desarrollo industrial y responsabilidad ambiental, al tiempo que se promueve la justicia energética y el acceso equitativo a la electricidad.

Proyección y visión de futuro

De acuerdo con el calendario establecido, la entrada en operación de esta fase está programada para julio de 2027.

Con ello, Sonora busca reafirmar su papel como referente nacional en energías renovables, con el respaldo del Gobierno federal y la CFE como aliados estratégicos.

Durazo Montaño reiteró que el objetivo es transformar al estado con visión de futuro, aprovechando sus recursos naturales para atraer inversiones y generar bienestar social bajo estándares de sostenibilidad.

Durazo destaca los siguientes beneficios en el proyecto:

Inversión federal: 347 millones de dólares

Capacidad instalada: hasta 300 megawatts

Hogares beneficiados: alrededor de 250 mil

Reducción anual de emisiones: hasta 1.4 millones de toneladas de CO₂

Inicio de operaciones: julio de 2027

Con este mensaje, el gobernador dejó claro que el avance del proyecto fotovoltaico es resultado de una coordinación estrecha entre Sonora y el Gobierno federal, con la CFE como actor central en la transformación energética del país.