Muralla China abrirá al público el tramo histórico de Jiangjunguan

La sección de Jiangjunguan, un paso históricamente estratégico que hace parte de la Gran Muralla en Pekín, será abierta al público, anunciaron las autoridades hoy domingo.

Se tiene previsto que tras los trabajos de restauración, reforzamiento de emergencia y mejora ambiental, la sección situada en el distrito de Pinggu abra tan pronto como a finales de 2026, según la Oficina Municipal de Patrimonio Cultural de Pekín.

La Gran Muralla en la capital china, construida principalmente durante la dinastía Ming (1368-1644), posee una extensión superior a los 500 kilómetros a través de varios distritos. El de Pinggu cuenta con abundantes recursos, con más de 200 sitios que comprenden más de 50 kilómetros.

El paso de Jiangjunguan es la primera gran puerta en el extremo este de la Gran Muralla Ming dentro de la ciudad. A lo largo de la historia, formó una vía fundamental y fue un lugar estratégicamente vital, disputado por fuerzas militares.

Shi Qiang, subdirector de la oficina de gestión de reliquias culturales del distrito, dijo que los preparativos recientes realizados con el propósito de abrir el hasta ahora cerrado segmento han incluido la limpieza de la maleza y la adecuación de caminos de grava, preservando al mismo tiempo las características originales de la estructura.

Promover la apertura de secciones de la Gran Muralla y designarlas como áreas visitables es una forma importante de transmitir el patrimonio cultural, destacó Bi Jianyu, funcionario de la Oficina Municipal de Patrimonio Cultural de Pekín.

En los últimos años, varios de los tramos que han sido abiertos en la capital de China han integrado cultura y turismo, al aprovechar su significado histórico y cultural mediante actividades como recorridos nocturnos y visitas de estudio, transformando así los recursos en una ventaja para el desarrollo, añadió Bi.