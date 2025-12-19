Disney y James Cameron enfrentan demanda por supuesto plagio de ‘Avatar’

Disney y el afamado director James Cameron fueron demandados en un tribunal federal de California por un animador 3D que alega que Cameron copió su trabajo en la taquillera película de 2022 ‘Avatar: The Way of Water’.

La demanda de Eric Ryder, presentada el lunes, afirma que colaboró con Lightstorm Entertainment, propiedad de Cameron, en el desarrollo de un largometraje basado en su historia de ciencia ficción ‘KRZ’ a finales de la década de 1990. Según la denuncia, Cameron copió elementos de la historia para la saga ‘Avatar’.

La tercera película de la franquicia, ‘Fire and Ash’, ya se encuentra en cartelera en México y el viernes se estrena en Estados Unidos. Ryder solicita al menos 500 millones de dólares por daños y perjuicios y una orden judicial que bloquee el estreno de la nueva cinta.

Ryder presentó una demanda similar sobre la primera película de ‘Avatar’ en 2011, que un tribunal del estado de California desestimó tras constatar que Cameron creó ‘Avatar’ antes de que Ryder enviara su historia a Lightstorm.

“Esta acción no es un intento de volver a litigar reclamaciones anteriores”, dice la nueva demanda. “Impugna nuevos actos de copia que se producen por primera vez en ‘Avatar 2′”.

Portavoces de Disney y Lightstorm no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre la demanda el martes.

“La supuesta apropiación indebida y el robo descarado del trabajo creativo protegido del señor Ryder por parte de los demandados para crear la tercera película más taquillera de todos los tiempos es flagrante y atroz, y pide a gritos una compensación”, dijo el abogado de Ryder, Daniel Saunders, en un comunicado.

Según la demanda, la saga ‘Avatar’, al igual que ‘KRZ’, incluye “seres antropomórficos, un vasto escenario oceánico y una siniestra corporación con sede en la Tierra que realiza operaciones mineras perjudiciales para el medio ambiente en la luna de un planeta gigante gaseoso llamado Europa”.

Ryder dijo que ‘The Way of Water’ gira en torno a “la recolección de una sustancia de origen animal que, refinada, puede prolongar la vida humana”, un punto argumental que aparecía en ‘KRZ’ pero que no se incluyó en la primera película de ‘Avatar’.

“Aunque esta sustancia de origen animal que prolonga la vida es sólo uno de los muchos ejemplos de contenido infractor en ‘Avatar 2’, su uso como argumento central es fundamental para la apropiación por parte de los demandados”, dice el recurso judicial.