Centro Comunitario de Puerto Peñasco celebra emotiva Posada Navideña para la niñez

El Centro Comunitario de Puerto Peñasco llevó a cabo con éxito la tradicional Posada de los Niños, un evento que reunió a decenas de familias en un ambiente de alegría, convivencia y espíritu navideño. Pequeños y adultos disfrutaron de dinámicas, sorpresas y momentos llenos de unión que fortalecieron el sentido comunitario.

Como parte de esta celebración, el centro comunitario extendió un agradecimiento ciudadano a todas las personas y organizaciones que hicieron posible esta actividad, destacando el respaldo de Rocky Medical Clínica y Palabras de Esperanza, cuya contribución permitió ofrecer un evento especial para las niñas y niños asistentes.

La posada se desarrolló con entusiasmo y una gran participación, reafirmando la importancia de estos espacios de encuentro que promueven valores, fortalecen la convivencia y enriquecen la vida comunitaria.