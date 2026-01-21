Murió el bebé prematuro que fue abandonado en campo agrícola de Sonora; Fiscalía investiga a mujer sospechosa de ser la madre

La mañana de este 20 de enero murió un bebé prematuro que fue abandonado dentro de una bolsa de plástico en un contenedor de basura en un campo agrícola de la comisaría Miguel Alemán.

El recién nacido falleció mientras recibía atención médica especializada en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).

La Fiscalía General de Justicia del Estado dio a conocer que investiga a una mujer que se presume es la madre del bebé.

La información fue confirmada por la propia Fiscalía, fuente oficial del caso.

¿Qué informó la Fiscalía sobre la presunta madre?

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la mujer localizada, quien podría ser la madre del recién nacido, recibe atención en un hospital públicodebido a su estado de salud. De acuerdo con las autoridades, se practicarán estudios genéticos para establecer con certeza si existe vínculo biológico entre ella y el bebé abandonado.

Asimismo, se confirmó que la Vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, Rosario Sánchez Hurtado, se trasladó a la Comisaría Miguel Alemán para entrevistarse con la mujer y continuar con los actos de investigación correspondientes.

Cronología del caso: así ocurrieron los hechos

Hallazgo del recién nacido

19 de enero, alrededor de las 03:30 horas: Un guardia de seguridad de un campo agrícola, durante su recorrido habitual, escuchó el llanto de un bebé. Al revisar un contenedor de basura, encontró al recién nacido dentro de una bolsa negra de plástico.

El hecho fue reportado de inmediato, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal.

Atención médica de emergencia

Traslado y primeros diagnósticos

El bebé, con una edad gestacional aproximada de 32 semanas, fue trasladado de urgencia para recibir atención médica.

A las 04:20 horas, policías municipales acudieron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en la colonia Centro de Miguel Alemán, donde el menor ya era atendido.

El personal médico informó que el recién nacido presentaba: Dificultades respiratorias Sepsis prenatal Hipotermia



Traslado al Hospital Infantil

Alrededor de las 05:00 horas, el bebé ingresó al IMSS de Miguel Alemán, donde fue estabilizado por el personal médico.

Minutos después, debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Infantil del Estado de Sonora.

. El ingreso al HIES se confirmó a las 06:40 horas, donde recibió atención médica especializada.

Fallecimiento del bebé

La mañana de este 20 de enero, autoridades confirmaron el fallecimiento del recién nacido en el Hospital Infantil del Estado de Sonora. Hasta el momento, no se han detallado públicamente las causas médicas específicas del deceso, más allá de las complicaciones graves que presentaba desde su ingreso.

¿Qué sigue en la investigación?

Las autoridades estatales indicaron que la investigación continúa abierta y se desarrolla en varias líneas: