IMSS anuncia que en dos meses entrarán en operación los nuevos hospitales de Hermosillo y Navojoa; sumarán más de 250 camas y miles de trabajadores de la salud en Sonora

En los próximos dos meses serán concluidos y entrarán en operación los dos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo y Navojoa, anunció el director de la institución Zoé Robledo Aburto.

En febrero se concluirá con las adaptaciones del Hospital Ramos Bours en Hermosillo, el cual lleva un 99% de avance.

Cuando se hacían las sustituciones de los hospitales se hacía pensando qué se iba hacer con en terreno, son hospitales que están en lugares extraordinarios, céntricos, de alto valor comercial, en Hermosillo nos han contado que la idea era derrumbarlo para hacerlo un centro comercial, sin embargo, con el gobierno del estado se decidió donárselo al IMSS para poderlo rehabilitar”, explicó.

El hospital, detalló, será también universitario para los estudiantes de medicina de la Universidad de Sonora (Unison) y contará con un personal médico, enfermeras y otros por mil 476.

Son hospitales que ya nacen integrados para la atención de los no derechohabientes, estamos para arrancar operaciones en febrero con todo su personal, indicó.

El nosocomio contará con 90 camas censables y 25 no censables, cinco quirófanos y 28 hospitalidades.

Sonora, destacó, es uno de los estados que tenía menos índice de camas y también entrará en operación en marzo el nuevo hospital de Navojoa el cual cuenta con un 94% de avance.

El hospital contará con 164 camas, tres quirófanos y 29 especialidades, así como con mil 297 médicos y enfermeras.