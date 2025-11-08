Niega embajada de Irán en México acusación de complot contra embajadora de Israel

La embajada de Irán en México calificó como un invento las declaraciones de Estados Unidos que señalan que el gobierno iraní habría planeado asesinar a Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México tras una primera postura oficial de Teherán ante la acusación difundida por Washington.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la sede iraní rechazó la versión y aseguró que no existe evidencia que sustente la acusación. En la publicación se indicó que el señalamiento “busca dañar la relación entre México e Irán”, la cual, afirmaron, es “de carácter histórico”.

La representación diplomática indicó que respeta las leyes mexicanas y que no realizaría ninguna acción que afecte la confianza del gobierno de México. Señalaron que cualquier acto que comprometa la imagen del país sería equivalente a afectar intereses propios.

Por otra parte, un funcionario estadounidense declaró a la agencia Reuters que el presunto plan se atribuye al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El funcionario sostuvo que el complot fue frustrado y que “no representa una amenaza en este momento”.

Estados Unidos señaló que este caso sería parte de “una serie de ataques contra diplomáticos, periodistas, disidentes u otras personas que se oponen al gobierno iraní fuera de su territorio.”

