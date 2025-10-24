Niña muere tras picadura de alacrán en kinder de Hermosillo

Una niña de 5 años falleció en Hermosillo tras la picadura de un alacrán en un preescolar de la capital de Sonora y el hecho es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó el deceso de la menor ocurrido el 20 de octubre, luego se ser trasladada al Hospital de Ginecopediatría (HGP) de Hermosillo.

“La niña fue llevada de inmediato a un centro médico porque la mamá es derechohabiente del Seguro Social y es la razón por la que se llevó a esa institución”, explicó.

El titular del Ejecutivo Estatal aseguró que la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la FGJE y el IMSS están cercanos a la familia para apoyarlos.

“Es un hecho, obviamente, lamentable fortuito porque se debió a una picadura de animal, de un alacrán”, expresó Durazo Montaño.

Por su parte, la delegación del IMSS en Sonora publicó un comunicado donde detalló que el 20 de octubre a las 12:23 horas se recibió a la menor en el Hospital de Ginecopediatría (HGP) en Hermosillo, que de acuerdo al testimonio de la directora del kinder, fue picada por un alacrán.

A las 12:25, la menor fue ingresada al Área de Choque para su canalización y posterior intubación, además el IMSS señaló que al momento de su ingreso el HGP no contaba con el suero antialacrán, pero se consiguió.

Fue a las 13:08 cuando se le administraron 2 viales de suero antialacrán, informó el Seguro Social, pero a pesar de la atención la menor sufrió paros cardiorrespiratorios y perdió la vida.

“Al momento en que ingresó, el Hospital no contaba con el suero antialacrán, pero se consiguió a la brevedad. El surtimiento para el Hospital de Ginecopediatría de los sueros se programó para el viernes 17 de octubre, sueros que fueron aplicados durante el fin de semana por otras picaduras de alacranes, y otro para el martes 21 del presente, los cuales fueron entregados”, se exhibe en el documento del IMSS.

“Con profundo respeto, expresamos nuestro más sentido pésame ante el fallecimiento de la menor, nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”, se lee al final del comunicado.