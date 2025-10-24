Conagua reporta descenso de temperaturas en Sonora por llegada de frentes fríos

La Comisión Nacional del Agua en Sonora (Conagua) dio a conocer que las bajas temperaturascomienzan a hacerse presentes en diferentes puntos del estado, especialmente en la zona serrana de Sonora.

De acuerdo al reporte de la Conagua, se tiene que el valor mínimo de las últimas 24 horas fue de 6 grados centígrados en el municipio de Yécora, lo que marca uno de los registros más fríos de la temporada.

Además, la llegada de aire frío, asociado a sistemas frontales y corrientes en chorro subtropical, está influyendo en el descenso térmico, particularmente durante las madrugadas y primeras horas del día en regiones altas del estado.

En tanto que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para las próximas horas persistirán los efectos de una vaguada en niveles altos y medios de la atmósfera, lo que, en conjunto con la corriente en chorro, generará condiciones de cielo medio nublado y posibilidad de lluvias ligeras de entre 0.5 a 10 milímetros en el noreste, norte y zona serrana sur de Sonora.

Asimismo, adelantó que se prevé la aproximación de dos nuevos frentes fríos, para este 24 de octubre y el segundo el 28 del mismo mes, los cuales podrían provocar un descenso adicional en las temperaturas, acompañado de vientos moderados en el noroeste de la entidad.

En Hermosillo, la capital sonorense, el amanecer de este jueves se registró con valores de entre 20 y 23 grados centígrados y una humedad relativa del 65%.

Se espera una temperatura máxima de 36 a 38 grados, cielo despejado a medio nublado y sin probabilidad significativa de lluvia; el índice de radiación solar se mantiene en niveles extremos, de 8 a 11 puntos.

Por su parte, Ciudad Obregón reportó una temperatura mínima de 20 a 24 grados centígrados y una humedad relativa del 72%.

Una máxima similar en Hermosillo, entre 36 y 38 grados, con condiciones de cielo despejado y sin posibilidad de lluvias, además de vientos con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Protección Civil Sonora recomendó a la población estar atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, principalmente en zonas serranas, donde los amaneceres podrían mantenerse entre los 5 y 14 grados centígrados durante los próximos días.

Los efectos de los frentes fríos previstos podrían intensificarse a partir del fin de semana, con descensos más marcados en municipios como Cananea, Yécora, Sahuaripa y Arizpe, donde las temperaturas podrían acercarse nuevamente a los 5 grados centígrados durante las mañanas.