Recién casados quieren divorciarse… porque su perro y su gato no se llevan bien

Un tribunal en la ciudad de Bhopal, India, analiza el caso de una pareja que contrajo matrimonio en diciembre de 2024 y que ha solicitado el divorcio debido a los constantes enfrentamientos entre sus mascotas pues según reportes locales y consejeros judiciales, los intentos de mediación ordenados por el tribunal no han logrado reconciliar a los cónyuges, quienes mantienen posturas opuestas sobre la convivencia de su gato y perro.

La mujer argumentó durante las sesiones de mediación que el perro de su esposo ha atacado en varias ocasiones a su gato, “generando un ambiente de tensión en el hogar”.

La “mamá” del felino relató que los ladridos del animal mantienen al gato en estado de estrés y lo han llevado incluso a rechazar el alimento.

Por su parte, el esposo, quien trabaja desde casa en el área de tecnología, afirmó que antes del matrimonio ambos habían acordado que su pareja no llevaría todas sus mascotas al nuevo hogar, pero que ella incumplió ese acuerdo y añadió que el gato ha causado daños y ha mostrado comportamientos agresivos hacia el perro.

Consejeros del tribunal informaron que las familias de ambos intentaron mediar sin éxito.

El especialista Shail Awasthi, uno de los consejeros asignados, explicó que el caso refleja “una creciente dependencia emocional hacia los animales de compañía, especialmente en zonas urbanas donde aumenta el aislamiento social”.

El mediador señaló que muchas personas priorizan el vínculo con sus mascotas por encima de las relaciones personales, lo que puede derivar en “conflictos conyugales cuando no existe disposición para la adaptación mutua”.

El tribunal continúa con el tratamiento del expediente e incluyó nuevas sesiones de aveniencia en su agenda.