Realizan jornada médica con atención gratuita a decenas de familias en Puerto Peñasco

Alrededor de 300 personas fueron beneficiadas con servicios de salud sin costo durante una jornada médica realizada el sábado 18 de abril en el Centro Comunitario Nueva Esperanza.

La actividad fue posible gracias a la colaboración entre autoridades municipales, personal del programa IMSS Bienestar y una clínica local, quienes sumaron esfuerzos para acercar atención médica a la población.

De acuerdo con la información difundida, un total de 285 pacientes recibieron atención en distintas especialidades, entre ellas medicina general, pediatría, ginecología, fisioterapia y oftalmología, con el objetivo de brindar servicios integrales a quienes más lo requieren.

La participación de médicos especialistas, estudiantes de medicina y voluntarios fue clave para el desarrollo de esta jornada, además del apoyo del personal del centro comunitario y otros colaboradores.

Este tipo de iniciativas busca fortalecer el bienestar de las familias, ofreciendo atención profesional y accesible, así como promoviendo acciones coordinadas en beneficio de la comunidad.