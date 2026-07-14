Ocho empresas trabajarán en la rehabilitación de la carretera Peñasco-Sonoyta

La acción se encamina a que cada compañía opere en un segmento distinto de la vialidad

Al menos ocho empresas trabajarán en la rehabilitación de la carretera Puerto Peñasco-Sonoyta. Esto como parte de una estrategia que busca acelerar las labores operativas y reducir el tiempo de ejecución de una de las obras de infraestructura más ambiciosas en Sonora.

El proyecto será dividido en varios frentes para que las compañías intervengan de forma simultánea en distintos segmentos de la vialidad. Con este esquema se pretende concluir la modernización en un periodo menor a un año, en contraste con los plazos que implicaría asignar toda la obra a una sola empresa.

Aunque las autoridades estatales y federales no han dado a conocer oficialmente todos los detalles, ya se observa maquinaria realizando labores preliminares en la carretera. Asimismo, se contempla la posibilidad de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pueda encabezar el inicio formal de los trabajos de modernización