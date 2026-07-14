Sonora registra crecimiento manufacturero de 7.2% y se coloca en segundo lugar nacional este 2026

Sonora se ubicó como la segunda entidad con mayor crecimiento de la industria manufacturera del País, al registrar un incremento anual de 7.2% durante marzo de 2026, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (Imaief) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el desempeño de la manufactura permitió que Sonora también se colocara como el estado con mayor crecimiento de este sector en la frontera Norte.

¿CUÁNTO CRECIÓ LA INDUSTRIA DE SONORA?

Además del avance de 7.2% en la manufactura, Sonora registró un crecimiento interanual de 2.1% en su actividad industrial durante marzo de este año.

El gobernador señaló que el sector manufacturero fue el principal motor de este resultado y permitió que la entidad se ubicara entre los estados con mejor desempeño industrial del País.

Durazo Montaño indicó que las cifras son resultado de la estrategia de promoción económica implementada para consolidar a Sonora como un destino para la inversión, la instalación de empresas y la generación de empleos.

¿QUÉ RAMAS MANUFACTURERAS IMPULSARON EL CRECIMIENTO?

El reporte del Inegi muestra que las principales ramas productivas de Sonora presentaron los siguientes resultados:

La manufactura básica creció 1.1%.

creció 1.1%. La manufactura intermedia aumentó 13.5%, con lo que Sonora ocupó el tercer lugar nacional.

aumentó 13.5%, con lo que Sonora ocupó el tercer lugar nacional. La manufactura avanzada avanzó 8.8% y colocó al Estado en la segunda posición del País en este segmento.

Estos resultados muestran que el crecimiento no se concentró en una sola actividad, sino que estuvo respaldado principalmente por los sectores intermedio y avanzado.

SONORA LIDERA CRECIMIENTO MANUFACTURERO EN LA FRONTERA NORTE

Con el incremento registrado durante marzo, Sonora se consolidó como la entidad de la frontera Norte con mayor crecimiento manufacturero, destacó el Ejecutivo estatal.

El mandatario señaló que este sector es estratégico para el desarrollo económico, debido a su relación con la instalación de empresas, la generación de empleos especializados y el fortalecimiento de las cadenas productivas.

¿QUÉ FACTORES ATRIBUYE EL GOBIERNO AL RESULTADO?

Durazo Montaño afirmó que los indicadores reflejan la confianza de inversionistas nacionales e internacionales en Sonora y las políticas implementadas para fortalecer la economía estatal.

También destacó proyectos como el Plan Sonora de Energías Sostenibles, mediante el cual se busca ampliar las capacidades productivas e industriales de la entidad.

Añadió que la ubicación geográfica, la formación de talento especializado y la atracción de inversiones de alto impacto han contribuido a la transformación de la economía sonorense.

DATOS CLAVE DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL EN SONORA