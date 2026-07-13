Tres reos se fugan del Cereso 2 de Hermosillo, Sonora; despliegan operativo de búsqueda

Tres internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 2 de Hermosillo escaparon durante la madrugada de este sábado, provocando un operativo de seguridad por tierra y aire para intentar su recaptura; los prófugos fueron identificados como Francisco Manuel Romero Carranza, Omar Milán Tena y Paul Alexis Téllez Olguín, quienes lograron evadir la vigilancia del penal ubicado sobre la carretera Hermosillo-Bahía de Kino.

La evasión fue detectada antes de las 05:00 horas de este sábado, cuando personal penitenciario realizó el pase de lista y confirmó la ausencia de los tres internos. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y se desplegó un operativo coordinado entre corporaciones federales, estatales y municipales.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, informó que al advertirse la fuga, se efectuaron detonaciones disuasivas con arma de fuego y se estableció un cerco de seguridad en los alrededores del centro penitenciario, además de recorridos de búsqueda y labores de inteligencia en distintos puntos de la entidad.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que mantiene un operativo permanente para la reaprehensión de los tres evadidos, quienes cuentan con órdenes de reaprehensión vigentes. Asimismo, solicitaron el apoyo de la población para aportar información que contribuya a su localización, a través del número de emergencias 911 o de manera anónima en el 089.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que mantiene un operativo coordinado para la reaprehensión de Francisco Manuel Romero Carranza, Omar Milan Tena y PaulAlexis Tellez Olguín”, compartió junto con las fotografías de los tres reos fugados.

El Sistema Estatal Penitenciario informó que inició una investigación interna para esclarecer las circunstancias de la evasión y determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad o posibles responsabilidades por parte del personal del penal.

La fuga también alteró la operación habitual del Cereso 2, familiares de personas privadas de la libertad que acudieron este sábado a la visita ordinaria reportaron retrasos y restricciones de acceso debido a las revisiones extraordinarias implementadas tras la evasión.

El pasado martes, durante la conferencia semanal, el fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, sostuvo que el asesinato de un exconvicto recién liberado y los homicidios de dos custodios del Sistema Estatal Penitenciario, obedecen a una reacción de grupos criminales ante el reforzamiento de las revisiones en los centros de reclusión.

“Obedece esto a las acciones que se han venido realizando en el Estado en cuanto a revisiones en los centros penitenciarios tanto con la autoridad federal en todos los Ceresos del Estado”, declaró el fiscal.

Salas Chávez señaló que las inspecciones conjuntas con autoridades federales han afectado intereses de organizaciones delictivas que buscan mantener influencia al interior de las cárceles y reveló que, durante una reciente revisión en un penal del norte del estado, fueron asegurados teléfonos celulares y diversos objetos prohibidos.