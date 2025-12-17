Personal de salud del IMSS Bienestar retomará diálogo con autoridades tras manifestación

Tras manifestarse el pasado 15 de diciembre frente a Palacio de Gobierno, debido a la falta de resolución sobre el tema de basificación para personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, integrantes del Movimiento de Enfermería por Sonora (Moveson) dieron a conocer que tuvieron un acercamiento con autoridades estatales, y se retomarán las mesas de diálogopara la resolución de distintas problemáticas.

Gerardo Gaytán Trasviña detalló que, en la reunión llevada a cabo con Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, titular del IMSS Bienestar en Sonora, además de reestablecer las mencionadas mesas de trabajo, también se les hizo saber que durante el primer trimestre de 2026 se liberarían las bases para los trabajadores, sin dar a conocer la cantidad en Sonora ya que estas dependen de un presupuesto de Hacienda federal.

El representante de Moveson aclaró que, ante esto, estarán pendientes de la cantidad de bases que correspondan a la entidad, involucrando a la coordinación estatal para que se otorguen conforme a la antigüedad correspondiente de los trabajadores y no se otorguen de manera privilegiada o por influencia, situación que se denunció durante la manifestación del pasado lunes.

Sobre el tema de uniformes para los trabajadores, señaló que se llegó al acuerdo de buscar un presupuesto extraordinario para la adquisición de estos a través de Hacienda estatal.

Agregó que, ante esta situación, también se llegó al acuerdo de eliminar las sanciones administrativas ante el incumplimiento por parte de los trabajadores de portarlo durante su jornada laboral, ya que expuso que, “si no te lo dan, ¿cómo te lo van a exigir”.

El enfermero mencionó que, otro de los puntos importantes vistos en la reunión fue la eliminación del hostigamiento por parte de las autoridades médicas y directivos de hospitales.

Para finalizar, Gaytán Trasviña apuntó que las mesas de trabajo se realizarán a partir de enero de 2026con una frecuencia mensual, para dar seguimiento a las problemáticas mencionadas.