Descarta la SSA riesgo por influenza H3N2 en México

El titular de la Secretaría de Salud federal, David Kershenobich, informó que la variante de influenza H3N2 subclado K no representa un riesgo para la población en México ni implica un escenario de pandemia, declaraciones se dieron luego de confirmarse un caso de esta variante en el país, situación que, de acuerdo con la autoridad sanitaria, “se mantiene bajo control”.

El funcionario al explicar que en territorio nacional se ha registrado un solo caso, el cual ocurrió aproximadamente hace un mes detalló que se trata de una mujer de 80 años de edad, quien se encuentra estable y precisó que esta variante circula actualmente en Europa y Estados Unidos, pero “no presenta características distintas a otras cepas de influenza que ya se atienden con los protocolos habituales”.

Kershenobich indicó que la influenza H3N2 subclado K se previene con la vacuna contra la influenza disponible en México y señaló que no se trata de una variante especial y que responde de forma adecuada al tratamiento estándar, incluido el uso de antivirales como el oseltamivir, en caso de ser necesario.

En materia de prevención, el titular de Salud recomendó el uso de cubrebocas a personas que presenten síntomas de gripa, con el fin de reducir la transmisión asimismo, reiteró el llamado a la población a completar sus esquemas de vacunación, al tratarse de una variante con mayor capacidad de contagio, aunque controlable con las medidas existentes.

El secretario informó que el gobierno federal cuenta con la vacuna Mexinvac, producida en su totalidad en México y aplicada desde 2024.

El funcionario aseguró que existe abasto suficiente para atender a la población en riesgo, conformada por menores de seis meses a cinco años y personas mayores de 60 años, quienes presentan mayor vulnerabilidad ante la influenza.

Finalmente, Kershenobich señaló que el número de casos de influenza común es similar al registrado en 2024, año en el que la enfermedad se mantuvo controlada mediante la vacunación con ello, descartó un incremento inusual de contagios y reiteró que la estrategia preventiva ha permitido contener la propagación del virus.