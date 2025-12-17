Sonora mantiene vigilancia epidemiológica por influenza A H3N2; no hay casos confirmados

Las autoridades sanitarias en Sonora mantienen vigilancia epidemiológica permanente para la detección oportuna de cualquier caso del virus de la influenza estacional A H3N2 (subclado K), por lo que, hasta el momento en la entidad no se ha notificado ningún caso de esta enfermedad, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud en el estado (SSA).

Ante esta situación, la dependencia estatal reiteró el llamado a la población a aplicarse la vacuna contra la influenza estacional correspondiente a la temporada 2025–2026, la cual aseguró es segura, eficaz y gratuita, y se encuentra disponible en todas las unidades de salud pública del estado.

A través de un mensaje compartido en redes sociales, el titular de la SSA señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han informado que, en Europa, no se ha documentado un aumento significativo en la gravedad clínica de esta variante en términos de hospitalizaciones, ingresos a unidades de cuidados intensivos o defunciones.

José Luis Alomía Zegarra apuntó que, de acuerdo con estos organismos internacionales, en países del este de Asia donde actualmente se observa una disminución en la circulación de la influenza A H3N2, no han reportado una mayor gravedad de la enfermedad hasta la fecha.

El funcionario afirmó que los datos preliminares de efectividad vacunal muestran que la protección contra hospitalizaciones se mantiene en niveles similares a los observados en temporadas anteriores.

Destacó que la Secretaría de Salud a nivel federal también ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta situación para todo el territorio nacional que concuerda con lo mencionado por la OMS y la OPS.

“En resumen, si bien es cierto hay una nueva variante del virus de la influenza A H3N2, no hay evidencia científica ni real de que esta variante sea más agresiva ni tampoco más letal que las previas que ya conocíamos”, declaró.

El secretario de Salud aseguró que la formulación de la vacuna contra la influenza para la temporada actual continúa ofreciendo protección eficaz para prevenir casos graves, hospitalizaciones y fallecimientos a consecuencia de la enfermedad.

Para finalizar, Alomía Zegarra afirmó, “en Sonora seguiremos realizando el monitoreo y vigilancia epidemiológica de la influenza estacional, para siempre poder tener evidencia oportuna que nos permita alertar sobre alguna situación particular o que ponga en riesgo la salud individual y colectiva, situación que hasta el momento sigue sin presentarse”.