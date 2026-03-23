Entrará en vigor subsidio en recibos de luz en Sonora

A partir del próximo 1 de abril comenzará a aplicarse en Sonora el subsidio de verano en el consumo de energía eléctrica, beneficio que alcanzará a más de un millón 105 mil usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) bajo la tarifa doméstica 1F.

Este esquema tarifario, considerado el más bajo dentro del sistema doméstico de la CFE, está diseñado para entidades con climas extremos, donde las temperaturas superan con facilidad los 40 grados centígrados durante gran parte del año. En Sonora, el uso intensivo de aires acondicionados y sistemas de refrigeración incrementa significativamente el consumo eléctrico en los hogares.

El subsidio busca reducir el impacto económico en las familias durante los meses de mayor demanda energética, al establecer costos más accesibles por kilowatt-hora en comparación con el resto del año. Generalmente, este apoyo se mantiene vigente hasta el otoño, cubriendo el periodo más crítico de calor.

Autoridades han señalado que, previo a su entrada en vigor, los usuarios aún podrían registrar recibos elevados, ya que el apoyo no se aplica de manera retroactiva, pese a que las altas temperaturas ya comienzan a sentirse en la entidad.

El beneficio representa uno de los principales apoyos estacionales para la población sonorense, aliviando la carga económica en miles de hogares que dependen del uso continuo de energía eléctrica para sobrellevar las condiciones climáticas