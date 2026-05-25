“No apura” lograr un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este domingo que ordenó a sus representantes actuar “sin apresurar” las negociaciones con Irán, lo que redujo las expectativas de un acuerdo inmediato entre ambas naciones tras las señales de avance emitidas durante los últimos días.

A través de una publicación en Truth Social, Trump indicó que el bloqueo estadounidense a los buques iraníes en el estrecho de Ormuz continuará vigente “hasta que exista un acuerdo formal firmado y certificado”.

El mandatario señaló que las conversaciones han mostrado avances y describió la relación bilateral como más productiva, aunque insistió en que las decisiones “deben tomarse sin errores”.

Un día antes, Trump aseguró que Washington y Teherán habían avanzado en un memorándum de entendimiento relacionado con la reapertura del estrecho de Ormuz, paso marítimo estratégico por donde transitaba antes del conflicto cerca de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Pese a las declaraciones públicas, persisten diferencias sobre temas vinculados con el programa nuclear iraní, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la liberación de recursos petroleros iraníes congelados en bancos extranjeros.

Medios iraníes señalaron que todavía existen desacuerdos en algunas cláusulas del documento que se negocia.

La agencia iraní Tasnim reportó que no habrá un acuerdo definitivo mientras Washington mantenga obstáculos en las conversaciones.

Además, un asesor militar del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, afirmó que Teherán considera tener derecho legal para gestionar el tránsito en el estrecho de Ormuz, aunque no aclaró si eso implicaría mantener restricciones al paso de embarcaciones.

La situación mantiene presión sobre los mercados internacionales debido al impacto del conflicto en el suministro energético mundial.

Analistas y autoridades del sector petrolero consideran que, aun si se logra un acuerdo de paz, la recuperación total del flujo marítimo en la zona podría tardar hasta 2027.

La Guardia Revolucionaria iraní informó que 33 buques cruzaron el estrecho durante las últimas 24 horas tras recibir autorización de Teherán.

Antes del inicio de la guerra, la cifra diaria rondaba las 140 embarcaciones. Mientras continúan las negociaciones, Trump reiteró que uno de los objetivos centrales de la ofensiva estadounidense es “impedir que Irán desarrolle armas nucleares”, acusación que el gobierno iraní rechaza desde hace años.