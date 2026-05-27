Vetará Mauricio Kuri Ley de Identidad de Género en Querétaro

El gobernador de Mauricio Kuri González anunció que vetará la llamada Ley de Identidad de Géneroen Querétaro al considerar que la propuesta “representa riesgos para niñas, niños, adolescentes y familias del estado” en un posicionamiento que fue difundido mediante un mensaje público en el que afirmó que durante su administración “mantendrá como prioridad la protección de las familias queretanas”.

El mandatario sostuvo que la iniciativa permitiría a menores de edad modificar el sexo en su acta de nacimiento con base en la autopercepción y señaló que la propuesta responde a una postura ideológica y expresó que no permitirá medidas que, desde su perspectiva, “afecten valores sociales y familiares”.

También rechazó los señalamientos de quienes afirman que la legislación no contempla cambios de identidad para menores y advirtió posibles consecuencias legales relacionadas con antecedentes de identidad, pensiones alimenticias y reconocimiento de vínculos familiares.

Kuri agregó que niñas, niños y adolescentes atraviesan etapas de desarrollo emocional y cerebral, por lo que consideró que no cuentan con las condiciones necesarias para tomar decisiones de esa naturaleza.

Al finalizar su mensaje, pidió respaldo social a su postura y reiteró que su gobierno mantendrá oposición a la iniciativa.

Tras las declaraciones del gobernador, integrantes del Comité Organizador de la Marcha de Orgullo y Dignidad LGBT+ de Querétaro emitieron un pronunciamiento para rechazar sus declaraciones.

Las organizaciones señalaron que las expresiones del titular del Ejecutivo estatal representan “un retroceso en materia de derechos humanos y pueden fortalecer prejuicios y estigmas hacia personas trans, especialmente entre menores de edad”.

El colectivo pidió a las autoridades estatales presentar los fundamentos jurídicos y científicos que sustenten una posible decisión para frenar la legislación.

También afirmó que existen referencias internacionales en derechos humanos y salud pública que respaldan el reconocimiento legal de la identidad de género y advirtió que negar este derecho “podría derivar en escenarios de discriminación y violencia institucional”.

Las organizaciones participantes en la marcha señalaron además que los discursos emitidos desde espacios de poder “pueden influir en la percepción social hacia las personas trans”.

Finalmente, reiteraron que continuarán promoviendo acciones para defender los derechos de la comunidad diversa en Querétaro y solicitaron a las autoridades mantener una postura respetuosa hacia los derechos fundamentales.