Sader Sonora espera continuidad en la apertura de frontera y sanidad ante gusano barrenador

Representantes de la la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora esperan darle el seguimiento necesario con la nueva titular titular Columba López, tras la salida de Julio Berdegué, a los temas relacionados con la apertura de la frontera de Estados Unidos y sanidad ante la situación del gusano barrenador que no hay presencia en el estado.

Al respecto, Juan González Álvarado, titular de la dependencia en Sonora, señaló que enviaron un primer informe de la situación de la entidad a la nueva secretaria de Sader de México, aunado a la invitación que le hicieron a que venga a la región.

El funcionario subrayó que la llegada de la nueva secretaria es parte de los procesos en materia de cambios que se dan dentro del gobierno federal, por lo que se trata de la primera mujer en encabezar la Sader durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, siendo un paso importante en la consolidación de políticas públicas incluyentes para el sector agropecuario.

Reconoció el trabajo realizado por el exsecretario Julio Berdegué, quien dejó bases sólidas en diversos programas y políticas agrícolas, al tiempo que ahora enfrentará nuevos retos en el ámbito internacional, particularmente en lo relacionado con el análisis del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Sobre los pendientes que quedan tras el relevo institucional, existe un proceso formal de entrega-recepción que garantiza el seguimiento puntual a cada uno de los temas, entre los que destacan la apertura de la frontera estadounidense para la exportación de ganado y seguir con el control sanitario ante el gusano barrenador”, externó.

También aclaró que aunque en Sonora no se han registrado casos de esta plaga, es fundamental mantener los estándares sanitarios que colocan al estado como líder nacional en sanidad pecuaria, lo cual es clave para lograr la reactivación del comercio ganadero hacia Estados Unidos.

Asimismo, enfatizó que uno de los principales retos en el sector pecuario es precisamente la reapertura de la frontera, mientras que en el ámbito agrícola se trabaja en la reconversión de cultivos, especialmente en regiones como el Valle del Yaqui y el Mayo, donde se busca optimizar el uso del agua ante las condiciones actuales.

El funcionario agregó que también se dará continuidad a programas como el subsidio energético para pozos agrícolas, que representa uno de los apoyos más importantes en la entidad con una inversión anual superior a los 11 mil millones de pesos, así como iniciativas como Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar, con cobertura en los 72 municipios.

González Álvarado adelantó que ya se solicitó formalmente la visita de la secretaria Columba López a Sonora, con el objetivo de atender directamente en territorio las necesidades de los productores y dar seguimiento a los proyectos en curso.