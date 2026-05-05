Claudia Sheinbaum anuncia gira de tres días por Sonora: inaugurará hospitales, supervisará carreteras, revisará obras de agua y dará seguimiento a planes de justicia en todo el estado

Una gira de tres días por Sonora tendrá la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este fin de semana.

La mandataria anunció durante su conferencia matutina que este fin de semana viajará a Sonora en una gira que se extenderá desde el viernes hasta el domingo.

“Nos vamos a quedar los tres días en Sonora, vamos a darle seguimiento a los planes de justicia, vamos a inaugurar hospitales, informar obras carreteras en Sonora y obras de agua”, adelantó.

Aunque no ahondó en qué hospitales inaugurará, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha hablado de los pendientes con la Presidenta en la entidad.

“Tenemos el Hospital Universitario, una institución de lujo que será definitiva para la salud, el Hospital IMSS de Navojoa, una unidad de trasplantes, el banderazo para el inicio del Hospital Regional de Ures y la inauguración del Centro de Coordinación de Salud para el Bienestar”, detalló el gobernador a medios de abril a través de un enlace desde Sonora a la mañanera.

La mandataria tendrá una agenda intensa en la entidad en donde presidirá eventos tentativamente de Sur a Norte en el estado.