Alcalde de San Luis Río Colorado es detenido y esposado al cruzar a Estados Unidos

César Iván Sandoval Gámez, alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora, fue esposado y retenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) al intentar cruzar la garita hacia San Luis, Arizona, donde tenía programado participar en un evento oficial binacional.

Una mujer que presenció el momento relató que vio cómo los oficiales detuvieron y esposaron al presidente municipal. Señaló que el alcalde permanecía bajo custodia mientras su escolta aguardaba afuera de la garita.

En el momento de la detención, Sandoval Gámez iba acompañado de su guardaespaldas y de una caravana de vehículos con funcionarios del Ayuntamiento, quienes se dirigían a una reunión de trabajo en San Luis, Arizona. Sin embargo, él fue la única persona retenida por las autoridades estadounidenses.

El hecho generó sorpresa tanto en la zona fronteriza como en el resto del estado, especialmente porque se suma a otros casos recientes de alcaldes sonorenses a quienes el Gobierno de Estados Unidos les ha cancelado la visa, como los de Nogales, Puerto Peñasco, Caborca y ahora San Luis Río Colorado.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido una postura oficial sobre esta detención, aunque circula una fotografía donde se observa al alcalde Sandoval Gámez caminando esposado y escoltado por un agente norteamericano que lo sostiene del brazo.

Se desconoce si al presidente municipal también le será retirada la visa, aunque este ha sido el procedimiento aplicado en casos similares contra funcionarios mexicanos.