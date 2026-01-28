Protección Civil mantiene vigilancia en Sonora tras la Tercera Tormenta Invernal

Autoridades de los tres niveles de gobierno continúan atentas y trabajando a través de la Mesa de Atención a Emergencias en atención y seguimiento a la Tercera Tormenta Invernal, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Aunque no se ha contado con nuevos reportes de lluvias y nevadas, Protección Civil destacó que, en días previos se contó con un operativo de apoyo a los municipios de la región norte, nororiente y oriente del estado, donde se registró la mayor incidencia de lluvias, caída de aguanieve y nieve.

Destacó que todas las carreteras en la entidad se encuentran abiertas y sin reportes por alguna problemática.

Durante las acciones llevadas a cabo el fin de semana, se mantuvo especial vigilancia en tramos carreteros de Ímuris, Yécora, Cananea y Agua Prieta, donde las vías permanecieron abiertas.

La CEPC dio a conocer que se pronostica un nuevo sistema invernal durante los días 6 y 7 de febrero, con probabilidad de lluvias ligeras, rachas de viento y descenso en las temperaturas.

Así mismo, se mantendrá un ambiente de muy frío a frío sobre municipios de la sierra y norte de Sonora, con valores mínimos entre los -5 a los 0°C; y de 6 a 13°C sobre el sector noroeste, centro y sur, continuó.

Finalmente, expuso que las temperaturas máximas rondarán entre los 20 a los 28°C el resto de la semana.