IMSS Sonora recibirá 33 nuevos equipos médicos de alta tecnología en 2026

Sonora será una de las entidades beneficiadas en 2026 con la entrega de 33 equipos médicos de alta tecnología para unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como parte del programa nacional de adquisición impulsado por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que, dentro de este paquete, destaca la incorporación de una resonancia magnética de tres teslas, considerada de alta especialidad, la cual será instalada en el Centro Médico Nacional de Ciudad Obregón, fortaleciendo la capacidad diagnóstica del estado.

Durante la Conferencia Matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del IMSS, Zoé Robledo, junto con el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, detallaron que esta inversión forma parte de una estrategia federal orientada a modernizar la infraestructura hospitalaria, mejorar la detección oportuna de enfermedades y ampliar la atención médica especializada.

De acuerdo con lo presentado, Sonora contará con 21 mastógrafos, que permitirán reforzar la detección temprana del cáncer de mama; 11 tomógrafos, destinados a optimizar diagnósticos en áreas como neurología, cardiología y oncología; además de una resonancia magnética de tres teslas, equipo que incrementa la precisión clínica en estudios complejos.

La resonancia magnética de tres teslas representa un avance relevante en el sistema de salud, al ofrecer imágenes de mayor resolución, indispensables para la evaluación de padecimientos neurológicos, cardiovasculares y oncológicos.

Este conjunto de equipos forma parte de una compra nacional histórica programada para 2026, que contempla 816 dispositivos médicos de alta tecnología, con una inversión estimada de 11 mil 257 millones de pesos, en beneficio de las 32 entidades federativas y de instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex e institutos nacionales de salud.