Disfrutan Kylie Jenner y Timothée Chalamet de romántica escapada en Los Cabos

La presencia de Kylie Jenner y Timothée Chalamet en Los Cabos fue documentada durante el fin de semana luego de que comenzaran a circular imágenes de ambos en espacios públicos del destino turístico a pesar de que ambas figuras intentaron mantener un perfil discreto.

La presencia de Kylie y Timiotheé no pasó despercibida para ciudadanos y comerciantes locales quienes los identificaron viralizando las fotografías que generaron comentarios en redes sociales.

Las primeras imágenes se originaron en una tienda local de trajes de baño, donde cámaras de seguridad captaron a la pareja mientras realizaba compras. El material fue compartido por los propietarios del establecimiento y mostró a ambos caminando por la zona sin acompañamiento visible de seguridad. A partir de ese momento, usuarios comenzaron a publicar más fotografías y testimonios sobre su estancia en el destino de moda.

Posteriormente, el medio estadounidense TMZ difundió imágenes de Jenner y Chalamet cenando en el cabeño restaurante Flora Farms.

De acuerdo con el reporte, permanecieron en el lugar por más de una hora y eligieron una mesa apartada, lo que permitió que su visita transcurriera sin interrupciones. Testigos señalaron que el sitio contaba con pocos comensales durante ese horario.

La visita coincidió con actividades profesionales recientes del actor, quien fue mencionado en medios internacionales por una nueva nominación en la temporada de premios.