Reportan incremento del 75% en la recolección de basura en Peñasco

Asimismo, las autoridades planean aumentar la capacidad operativa de los servicios de limpieza.

El Gobierno Municipal reportó un incremento del 75% en la recolección de basura en Puerto Peñasco. De acuerdo con datos del Ayuntamiento, las labores de acopio pasaron de las 80 toneladas diarias en 2025 a 140 toneladas en 2026. Así lo informó el Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal (Oomislim).

El Oomislim explicó que Puerto Peñasco cuenta con nueve rutas establecidas que permiten atender las distintas colonias con una frecuencia mínima de una visita semanal. Asimismo, indicó que los camiones trabajan en jornadas matutinas y vespertinas para ampliar la cobertura.

La dependencia municipal mantiene proyectos para fortalecer el servicio mediante nuevas herramientas y esquemas de innovación. Además, se analiza la posibilidad de incorporar más equipo para incrementar la capacidad operativa. Oomislim reiteró que la participación de la ciudadanía también es indispensable para garantizar un manejo adecuado de los desechos.