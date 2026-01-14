Provoca Frente frío 27 descenso de temperaturas, lluvias y viento en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la presencia de condiciones meteorológicas que incluyen bajas temperaturas, lluvias y rachas de viento en distintas regiones del país, derivadas del Frente Frío número 27, una masa de aire polar y un canal de baja presión que afecta al sureste y la Península de Yucatán.

A estos sistemas se suma la segunda tormenta invernal de la temporada y el ingreso de humedad desde el Océano Pacífico y el Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico, durante la semana se espera un descenso de temperatura en zonas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país. En regiones serranas de Durango, Chihuahua y Zacatecas se prevén temperaturas mínimas de hasta menos 15 grados centígrados con presencia de heladas. También se reporta la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua y lluvia engelante en áreas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

El organismo indicó que se presentarán lluvias muy fuertes en regiones de Veracruz, así como lluvias fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, además, se pronostican chubascos en entidades del noroeste, norte y centro del país, mientras que se prevén lluvias aisladas en estados como Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guerrero.

En cuanto a los efectos en Baja California Sur, el SMN señaló la presencia de viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, así como oleaje de uno a dos metros de altura en la costa occidental de la Península de Baja California. Estas condiciones podrían mantenerse durante los próximos días, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales.