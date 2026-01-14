Gobierno de Sonora y empresa francesa impulsan la primera academia aeroespacial en el estado

El Gobierno del estado y la empresa francesa Latécoere impulsarán la primera academia especializada en arneses y sistema de interconexión, así lo dio a conocer Alfonso Durazo Montaño, este martes 13 de enero.

El mandatario estatal sostuvo una reunión con ejecutivos de alto nivel de Boeing, empresa cliente de Latécoere, con quienes acordó el seguimiento de esta iniciativa que representa capacitación, actualización tecnológica y fortalecimiento del sector.

Esta academia permitirá ofrecer una amplia gama de servicios, como talleres, certificaciones, programas de formación para empresas, así como consultoría técnica, lo que significará un centro de desarrollo de talento en Sonora, se informó en un boletín.

“Entramos en una nueva etapa en el estado en la que grandes empresas internacionales están convencidas del potencial de Sonora para llegar a invertir y consolidar en nuestro territorio la expansión de su giro industrial, sin duda contamos con la mejor mano de obra, altamente capacitada y un escenario ejemplar para el desarrollo y la generación de más empleos”, expresó el gobernador.

Las plantas de Latécoere trabajan con empresas estratégicas del sector aeroespacial como lo son Boeing, Airbus, Safran, Thales, Bombardier, Global, entre las principales, siendo proveedor único en varios de sus productos como el ejemplar Boeing 777, Boeing, 767, Boeing 737, Airbus A320, Airbus A350, Thales y Safran.

En Hermosillo cuenta con cuatro plantas industriales que emplean a 1,500 personas, incluyendo mano de obra calificada, y se fabrican productos de aeroestructuras, interconexiones, partes detalladas y materiales compuestos.